Doğan fırsatı tepmedi: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasında Doğan Türk Birliği, Lefke’yi konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 2-1’lik skorla kazanarak lider Yenicami’nin puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçti. Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Sercan Demirman ve Ahmet Burak kaydederken Lefke’nin tek golü Candy’den geldi. Doğan’da ayrıca Hasan Kanlı ve Serhan Önet sakatlık yaşayarak oyun alanı dışına alındı, bu değişiklikler sonrasında orta sahadan savunmaya çekilen Raheem önemli müdahalelerde bulunarak takımının defansını ayakta tuttu. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği 15 puana yükselirken Lefke 9 puanda kaldı. Ligin 10’uncu haftasında Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu’na konuk olacak. Lefke ise Binatlı’yı ağırlayacak.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER

Hüseyin Eyyüpler*

Necmi Bulut*

İsmail Egeli*

DOĞAN TB

Dursun C. Ateş**

Hasan Kanlı*

(Dk.40 Bayram)*

Serhan Önet*

(Dk.51 Tunahan)*

Emek Kırılmaz*

Çağrı Kıral**

Sercan Demirman**

Quadri Raheem***

Aydın Aygın*

İbrahim Çıdamlı*

Kenan Oshan**

Ahmet Burak**

(Dk.80 Cemal)

TD: Caner Oshan

LEFKE

Mehmet Özeralp*

Aykut Esmeraslan**

Kaan Savaşkan**

Rahmi Çelik*

Semih Ünaldı*

Candy Augustine**

Allen Assogba**

Yakup Esmeraslan*

Botanle Bidemi*

M. Deniz Kibar*

(Dk.74 Okan)*

Kasım Tağman*

TD: İltaç Karayel

GOLLER: Dk.12 Sercan Demirman, Dk.63 Ahmet Burak (DTB) – Dk.17 Candy (Lefke)