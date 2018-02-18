Doğan evine farklı döndü: 6-1

K-Pet Süper Lig 19. hafta mücadelesinde ligde zirveyi hedefleyen Doğan Türk Birliği konuk ettiği Ozanköy’ü 6-1 yenerek haftayı farklı galibiyet ile tamamladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri

2. dakikada Ahmet Sönmez, 36. dakikada Kenan Oshan, 40. ve 62. dakikada (P) Okafor, 45+2. dakikada Emek Kırılmaz ve 58. dakikada Adjeman Pamboe kaydederken, Ozanköy’ün tek golü 90. dakikada Deniz Kibar’dan geldi. Ligin ikinci yarısında cezası nedeni ile Güzelyurt’ta ve üst üste iki lig maçını Lefkoşa’da oynayan Doğan Türk Birliği, evinde oynadığı ilk maçı farklı kazanarak zirve takibini sürdürdü. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyetle puanını 37’ye çıkartırken, Ozanköy 11 puanda haftayı son sırada tamamladı.

STAT: Mete Adanır Stadyumu

HAKEMLER: Hüseyin Özkan**, Kaan Koday*, Ali Karahasan*

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Emek Kırılmaz**

(Dk.75 Tunahan**)

Koral Saymaz**

Rahem Olanase**

Ahmet Coşkun**

Kenan Oshan**

Dk.71 Ceylan**)

Selim Saygı**

(Dk.66 Ali Savaşan**)

Adjeman Pamboe**

Onyekachı Okafor**

TD: Caner Oshan

OZANKÖY

Çağatay Gürler*

Alpay Eminoğlu*

(Dk.46 Hasan*)

Saydam Soy*

Fikret Yağcıoğlu*

(Dk.67 Serhan*)

Lewis Mike**

Gaıus Namıke*

Zihni Temelci*

Muhammed Ali Uçar*

(Dk.46 Deniz Kibar*)

Israel Abia*

Ertaç Taşkıran*

Bekir Yıldız*

TD: Mehmet Bolkan

GOL: Dk.2 Ahmet Sönmez, Dk.36 Kenan Oshan, Dk.40 ve Dk.62 Okafor (P), Dk.45+2 Emek Kırılmaz, Dk.58 Adjeman Pamboe (Doğan Türk Birliği),Dk.90 Deniz Kibar(Ozanköy)

Fotoğraf: Burhan Gürkan



