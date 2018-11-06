Doğan emin adımlarla: 1-3

K-Pet Süper Lig’in 7’nci hafta kapanış maçında Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda uzun zaman sonra ülke futbolunun en üst liginde karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Doğan Türk Birliği oldu. Üst üste dördüncü galibiyetini alan Doğan’a 3 puanı getiren golleri penaltıdan Lomana Lua Lua, Ahmet Burak ve Cemal Yaşınses kaydetti. Bu skorun ardından Doğan Türk Birliği puanını 12 yaparken, Girne Halk Evi 6 puanda kaldı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER

Turgay Misk**

Ömer Doğru**

Ahmet Özkurtuluş**

GİRNE HE

Okyanus Öndağ*

Hasan Sadrazam**

Mahmut Erkan**

Talip Kasımoğlu*

Yaşar Solel*

Lawrence Ogbe*

(Dk.55 Yankı)*

Willem Boris**

James Akpama*

(Dk.68 Deniz)*

Ertan Denizer*

(Dk.63 Özgür)*

Ertaç Taşkıran*

Ousseynou Ndoye*

TD: Serhat Deniz

DOĞAN TB

Dursun Cem**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Quadri Raheem**

Çağrı Kıral**

Serhan Önet**

Sercan Demirman**

Aydın Aygın**

(Dk.87 Cemal)*

İbrahim Çıdamlı**

Lomana Lua Lua**

(Dk.71 Doğan)**

Ahmet Burak**

(Dk.78 Bayram)**

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.90+3 (P) Ertaç Taşkıran (GHE) - Dk.24 (P) Lua Lua, Dk.27 Ahmet Burak, Dk.90 Cemal Yaşınses (DTB)

