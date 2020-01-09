Doğan Ayseven: Mankenliği bıraktığıma pişmanım

(Cafe işletmecisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Modacı olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsanlarla diyalog

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Mankenliği bırakmak

En büyük sevincim… Seyahat etmek

Hayatımın dönüm noktası… Cafe işletmeye başlamak

Beni en çok etkileyen yazar… Ferzan Özpetek

Başucumdaki kitap… İstanbul Kırmızısı

En keyif aldığım müzik… Jazz, Blues, Classic

En son izlediğim film… Şampiyon

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atamadığım kravatlarım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Paniklik - tez canlılık

Kendimde beğendiğim özellik… Detaycılığım

Olmasa da olur… Agresif insanlar olmasa çok güzel olur.

Olmazsa olmaz… Müzik

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… Savaşsız ve Sevgi dolu paylaşımlı bir dünya.

Aşk benim için… Sevgi ve saygı

Onunla çok tanışmayı isterdim… Madonna

Görmek istediğim yer… Çin Seddi

Mutlaka yapmak istediğim… Tüplü dalış

Son olarak söylemek istediklerim… Röportajınız için teşekkür eder herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.