Doğan Ayseven: Mankenliği bıraktığıma pişmanım
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Cafe işletmecisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Modacı olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İnsanlarla diyalog
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Mankenliği bırakmak
En büyük sevincim… Seyahat etmek
Hayatımın dönüm noktası… Cafe işletmeye başlamak
Beni en çok etkileyen yazar… Ferzan Özpetek
Başucumdaki kitap… İstanbul Kırmızısı
En keyif aldığım müzik… Jazz, Blues, Classic
En son izlediğim film… Şampiyon
Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Atamadığım kravatlarım.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Paniklik - tez canlılık
Kendimde beğendiğim özellik… Detaycılığım
Olmasa da olur… Agresif insanlar olmasa çok güzel olur.
Olmazsa olmaz… Müzik
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
Hayalimdeki dünya… Savaşsız ve Sevgi dolu paylaşımlı bir dünya.
Aşk benim için… Sevgi ve saygı
Onunla çok tanışmayı isterdim… Madonna
Görmek istediğim yer… Çin Seddi
Mutlaka yapmak istediğim… Tüplü dalış
Son olarak söylemek istediklerim… Röportajınız için teşekkür eder herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.