Doğan avantajlı: 0-1

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Hüseyin Özaşık, Sabriye Atikoğlu

G.GÜCÜ: Seyit Geçici, Alperen Özdinç, Aşkın Kavaklı, Gökhan Özer, Tayfun Doğan, Ali Akbulut, Debola, Arif Öztürk (Dk.65 Idan), Prince Boateng, Ümitcan Babahan, Özgür Ongun (Dk.43 Mahmut)

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Quadri Raheem, Çağrı Kıral, Bayram Anday, Sercan Demirman, İbrahim Çıdamlı (Dk.90 Koral), Aydın Aygın, Barine Eko (Dk.80 Cemal), Onyekachi Okafor (Dk.86 Ali Savaşan)

GOL: Dk.52 İbrahim Çıdamlı (DTB)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Doğan Türk Birliği 1-0 galip gelerek rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golü 52’nci dakikada İbrahim Çıdamlı kaydetti. Eşleşmenin rövanşı 27 Mart Çarşamba günü oynanacak.