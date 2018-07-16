YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Kusursuz görünen bir cilt, etkileyici bakışlar ve çekici dudaklar doğru makyaj ile kolaylıkla sağlanabilir. Natürel görünümlü bir makyaj yapmak isteyenlerin öncelikle hem makyaj malzemesi seçimine hem de renk seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Doğal görünen makyaj, doğal olmayan malzemeler ve renkler kullanılarak yapılamaz. Dolayısıyla önceliğiniz her daim doğallık olmalı!

Bu noktada Yves Rocher markası neden ön plana çıkıyor, açıklayalım. Ürünlerini bitkisel formüller ile hazırlıyor olması daha güvenli şekilde kullanılmasını sağlamakla birlikte daha doğal görünümlü bir makyaj ortaya çıkmasını da sağlıyor. Örneğin rujlarda suni bir parlaklık göremezsiniz. Çünkü doğal yağlar kullanılarak rujlar üretiliyor ve bu nedenle doğal dudak görünümünden uzaklaşılmıyor.

Doğal Makyaj İçin Hangi Markanın Ürünleri Seçilmeli?

Aynı durum markanın fondöten ve pudra çeşitleri için de geçerli oluyor. Doğal bir ten görünümünden uzaklaşmadan cilt kusurlarını kapatabiliyor. Ciltte yağlanmaya neden olmadığı için gün boyunca cildin kusursuz görünümünü koruması mümkün olabiliyor. Elbette bu durumda Yves Rocher makyaj ürünleri için çok yüksek bir bütçe hazırlamak gerektiği düşünülebilir. Ancak bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.

Markanın ürünlerinin gayet makul fiyatlarla satıldığını belirtmekte fayda var. Üstelik web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde çoğu zaman yüksek oranlarda indirimler de uygulanıyor. Bu sayede minimum ödeme ile eksik makyaj malzemelerinizin tümünü temin etmeniz mümkün olabiliyor. Cazip ödeme seçeneklerinin de sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Makyaj yaparken cildinizin beslenmesini sağlamaya yönelik formüllerle hazırlanan ürün çeşitlerinden de söz etmek lazım. Örneğin kirpikleri besleyen bir maskara kullanmanız makyajın cildinizde yarattığı hasarı da minimuma çekecektir. Cildin nem dengesini koruyan bir makyaj temizleme toniği kullanmanız, cilt kuruluğu sorunu yaşamanızı önler. Bu örneklerden yola çıkarak siz de cildinizi besleyen ve bakım yapan makyaj malzemelerine geçiş yapın.

Makyaj yaptığınızda da doğal güzelliğinizin gölgelenmemesi için renk seçimine de dikkat edin. Ten rengi ve toprak rengi gibi doğal tonlar, daha natürel bir görünüm sergilemenizi sağlar. Elbette makyajınızda kırmızı ruj da kullanabilirsiniz, pembe allık da… Önemli olan ton seçimini doğru yapmanız olacak. Aşırıya kaçmadan sadece hafifçe cildinize renk veren tonlara yönelmeye özen gösterin.