“Doğada her mevsim bir şeyler buluyorum”

Yakın geçmişte YENİDÜZEN objektifine takılan İskele sakini Hasan Cemmedo, en büyük hobilerinden birinin deniz, diğerinin de doğa olduğunu anlatarak, “Doğada her mevsim toplanacak bir şeyler buluyorum” diyor.

Aslen Larnakalı olan Hasan Cemmedo, 1974 yılından beridir İskele’de yaşıyor. İskele Belediyesi’nden emekli olan Cemmedo, en büyük hobilerinden birinin deniz, diğerinin de doğa olduğunu anlatıyor.

“Doğada her mevsim toplanacak bir şeyler buluyorum” diyen Cemmedo, önce hostes adındaki otun kendisini, ardından da meyvesi olan gafgarıtı toplayıp özenle ayıkladığını anlatıyor.

Cemmedo, ayrelli, gabbar gibi aynı mevsimde yetişen diğer otları da büyük bir keyifle topladığını belirtiyor.

Hasan Cemmedo’nun parmaklarına takılıyor gözümüz, gafgarıt ayıklarken karardığını anlatıyor ve ekliyor; “Gafgarıt’ın ayıklaması zor gibi görünüyor ama çok zevklidir, alışınca hiç zor gelmiyor. Bu siyahlıklar da beni rahatsız etmiyor, ekşi ile ovuyorum.” diyor.

‘Gavulya’, ‘gara tiken’ ve ‘hostes’ olarak üç çeşit gafgarıtın olduğunu anlatan Cemmedo, bölgede en çok hostes gafgarıtının tercih edildiği ve toplandığını anlatıyor.