Doğa yürüyüşü ve Ahlat Şöleni

Lapta Belediyesi ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 4. Karşıyaka Ahlat Vadisi Doğa Yürüyüşü ve Şöleni gerçekleştirildi.

Girne Dağlarının Lapta – Karşıyaka arasında bulunan bölümünde ve Trodos Dağlarının eteklerinde yetişen Ahlat meyvesinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, Doğa Yürüyüşü saat 10.00’da Karşıyaka Merkez İlkokulundan yabani armut ve taş armudu olarak da bilinen ahlat ağaçlarının bulunduğu vadiye kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca ahlat ağaçları ve bölgeye özgü diğer endemik bitkiler gözlemlendi.

Doğa yürüyüşü sonrasında Karşıyaka Atatürk Belediye Parkında Ahlat Şöleni gerçekleştirildi. Ahlat Şöleni kapsamında yöresel lezzetler ve hamur işlerinin satışı yapıldı, halk dansları gösterileri gerçekleştirildi. Şölen de yerli sanatçı Örge Volkan da konser verdi.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)