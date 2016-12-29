Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Doğa Koleji ve Gazi Mağusa TMK galip
Doğa Koleji ve Gazi Mağusa TMK galip

Doğa Koleji ve Gazi Mağusa TMK galip

Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynandı.

A+A-

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynanırken yıldız kızlarda Doğu Akdeniz Doğa Koleji ve yıldız erkeklerde Gazi Mağusa TMK günü galibiyetle tamamladı. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmalarda Doğa Koleji rakibi Çanakkale Ortaokulu’nu 3-2, Gazi Mağusa TMK da rakibi Çanakkale Ortaokulu’nu 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: Gizem Yahat

Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.