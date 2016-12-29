Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’nda dün iki karşılaşma oynanırken yıldız kızlarda Doğu Akdeniz Doğa Koleji ve yıldız erkeklerde Gazi Mağusa TMK günü galibiyetle tamamladı. Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmalarda Doğa Koleji rakibi Çanakkale Ortaokulu’nu 3-2, Gazi Mağusa TMK da rakibi Çanakkale Ortaokulu’nu 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: Gizem Yahat