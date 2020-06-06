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Doğa kendisini yeniliyor

Doğa kendisini yeniliyor

Tepebaşı ve Koruçam’da çıkan ve bölgeye yayılan yangının yaraları henüz yürekleri sızlatırken, doğanın kendisini yenilemeye başladığı da gözlemlenmekte.

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Yenidüzen

Tepebaşı ve Koruçam’da çıkan ve bölgeye yayılan yangının yaraları henüz yürekleri sızlatırken, doğanın kendisini yenilemeye başladığı da gözlemlenmekte.

Topraktan tomurcukların çıkmaya başlaması, ağaç köklerinden yeni yaşamların yayılması ve dallardaki yeşillenmeler fotoğraflara yansıdı.

Kalkanlı bölgesinde sakin Deniz Direkçi, doğanın küllerinden yeniden canlanmasını fotoğrafladı. 

Geçtiğimiz ay çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın 5 bin hektardan fazla bir alanı etkilemiş, bu alan içerisinde bulunan yüzlerce canlı, hayvan, ağaç, bitki örtüsü ile anıt zeytin ağaçları da yanmıştı ve zarar görmüştü. 

Öte yandan başta Orman Dairesi olmak üzere, ilgili kurumlar önümüzdeki dönem için ağaçlandırma planı hazırlamaya başladılar.

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Fotoğraflar: Deniz Direkçi

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