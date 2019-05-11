DNA analiz sonuçları henüz gelmedi

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi H.H., dün mahkemeye çıkarıldı ve yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı H.H.’nin tutuklandığını söyledi.

Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti.

Göğmen, alınan ifadelere göre H.H.’nin , eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Göğmen, zanlının tutukluluk süresince 100 kişiden ifade alındığını kaydetti.

Göğmen, zanlının 15 Nisan’da verdiği DNA analizi sonuçlarının beklendiğini mahkemeye aktardı. Göğmen, maktulün, eşi tarafından ölümle tehdit edildiğine dair avukatına yazılı belge verdiğini ve uzmanlarca belgenin Hacer Ulaş tarafından yazıldığının belirlendiğine yaptı.

Zanlının itham olduğu suçun müebbet hapis öngördüğünü belirten Göğmen, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)