DJ Snake’in Beklenen Albümü ‘Carte Blanche’ Çıktı!

Ersin Kaşif

William Sami Etienne Grigahcine, bilinen sahne adıyla DJ Snake, Cezayir asıllı Fransız DJ ve müzik yapımcısı. 2013'te, kendi adına piyasaya çıkardığı ilk single'ı "Bird Machine" ile uluslararası arenada tanınırlık kazanmaya başladı. O yıl Lady Gaga'nın Artpop albümündeki üç parçanın prodüktörlüğünü üstlendi. Aralık 2013'te Columbia Records etiketiyle çıkardığı Lil Jon ile ortak single'ı "Turn Down for What", platin plak kazanırken, şarkının video klibi Grammy'ye aday gösterildi. Aluna George'un "You Know You Like It" adlı parçasına yaptığı remiks, Aralık 2014'te Island Records tarafından yayınlandı. ABD'de 13 numaraya yükselen şarkı, iki kez platin plak ile ödüllendirildi. Mart 2015'te, Major Lazer'ın Peace Is the Mission adlı albümünün ilk single'ı olarak yayınlanan ortak çalışmaları "Lean On", dünya çapında ses getirdi. ABD'de dört numaraya yükselmeyi başaran şarkı, Spotify'da 500 milyonu aşkın kez dinlenildi.[7][8] Şarkı için Hindistan'da çekilen video klip Ocak 2016 itibarıyla YouTube'da bir milyarı aşkın izlenme sayısına ulaştı. Onu Haziran 2016'da George Maple vokalli "Talk" izledi. DJ Snake'in ilk stüdyo albümü Encore, 5 Ağustos 2016'da piyasaya çıktı. Albümün üçüncü single'ı Justin Bieber tarafından seslendirilen "Let Me Love You" aynı gün yayınlandı. G4shi, Skrillex, Young Thug ve Travis Scott gibi isimlerin konuk olduğu albüm, Dance/Electronic Albums listesine bir numaradan girmeyi başardı.

Ve Carte Blanche

Albümde Cardi B, Offset, J. Balvin ve çok daha fazla konuk sanatçı bulunuyor. Platin plak ödüllü prodüktör DJ Snake, müzikseverlerin heyecanla beklediği devam albümü “Carte Blanche”ı bugün yayınladı. “Carte Blanche” albümünde şimdiden iki platin plak kazanmış ‘Taki Taki’ şarkısı da bulunuyor. Şarkı için çekilen müzik videosu YouTube üzerinde 1.4 milyar kez izlendi. “Carte Blanche” sözlük anlamıyla kişinin kendi istediğini yapabilme özgürlüğü anlamına geliyor ve DJ Snake için bu albüm tam anlamıyla müzikal ve yaratıcı sınırlardan kurtuluşu temsil ediyor. Bu albümün hikayesi DJ Snake Paris’te Arc De Triomphe’un (Zafer Takı) çatısında konser vermesiyle başladı. Albümün kapak görselinde de yer alan Arc De Triomphe, tüm dünyada özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olarak biliniyor. DJ Snake yeni albümü ile ilgili şunları söyledi: “Carte Blanche” benim için istediğimi yapabilme özgürlüğünü temsil ediyor. Ve bu benim çalışma şeklim. Hiçbir formül yok. Mixtape hissi veren bir yaz albümü yapmak istedim. Yazın duymak isteyebileceğim sesleri bir araya getirdim ve bunun için en uygun sanatçılarla çalıştım.”

“Carte Blacnhe”ın şarkı listesi ise şöyle:

1. Butterfly Effect 2. Quiet Storm ft. Zomboy 3. When The Lights Go Down 4. Recognize ft. Majid Jordan 5. No More ft. Zhu 6. Made In France ft. PMF (Tchami, Malaa & Mercer)

7. Enzo ft. Offset, 21 Savage, Sheck Wes & Gucci Mane 8. Smile ft. Bryson Tiller 9. Try Me ft. Plastic Toy 10. Loco Contigo Feat J. Balvin & Tyga 11. Taki Taki Feat Selena Gomez, Ozuna & Cardi B 12. Fuego ft. Anitta & Sean Paul 13. Magenta Riddim 14. Frequency 75

15. South Side ft. Eptic 16. No Option ft. Burna Boy 17. Paris ft. Gashi

DJ Snake’in 2016 yılında yayınladığı ilk albümü “Encore”, Billboard Top 200 listesine 8. Sıradan girerek hızlı bir başlangıç yapmıştı. Şimdi ise sırada Carte Blacnhe var.