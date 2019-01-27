Dizdarlı, emekliye ayrılıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, 31 Ocak itibariyle emekliye ayrılıyor.

Uzun yıllardır devlet hastanesine hizmet veren Dizdarlı’nın emekliye ayrılması ile yerine şu anda başhekim başyardımcısı olarak görev yapan Dr. Adil Özyıltan’ın vekalet etmesi bekleniyor.