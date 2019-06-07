Dizdarlı başhekimlik anılarını yayımladı

Dr. Bülent Dizdarlı’nın, “Başhekimlik Anılarım” adlı kitabı yayımlandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki buçuk yıl boyunca başhekimlik yapan kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Dizdarlı’nın yeni kitabı, 1 Ekim 2016 ile 1 Şubat 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

Başhekimlik görevi boyunca yaşadıklarını kendi bakış açısıyla kaleme aldığını belirten Dr. Bülent Dizdarlı, yeni kitabının önsözünde “Amacım birilerini eleştirmek, yaptığım ya da yapamadığım işlerin sorumluluğunu başkasına atmak değildir. Gerçek anlamda maksadım, bu zor dönemi bizden sonraki nesillere anlatmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle bazılarını kızdırıp kıracaksam şimdiden geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkenin en büyük hastanesindeki görevinde dört hedef belirlediğini, bunların “hastaneyi tam randevu sistemine geçirmek; hastaneyi yönetim kurulu kararları ile demokratik bir ortamda yönetme alışkanlığını yerleştirmek; Acil Serviste Triaj sistemi kurmak; bahçe ve araç park alanlarının yeniden düzenlenmesi” olduğunu kaydeden Dizdarlı, kitabında bu hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına da yer verdi.

6 KİTABI DAHA VAR

Çok yönlü kişiliğiyle tanınan ve şubat başında emekliye ayrılan Dr. Bülent Dizdarlı’nın “Dünyanın Merkezinde Hayatla Polemik”, “Güneşe Kaçmak”, “İmhotep’in İzinde 50 Cefa 50 Deva”, “Kuyu Mezarları Ülkesi”, “Efsaneden Doğan Efsane-Mustafa Defteralı” ve “Lale-Uzak Çocuklar” adlı kitapları da bulunuyor.

Işık Kitabevi yayınlarından çıkan “Başhekimlik Anılarım”, 333 sayfa.