Dizdarlı: "3 ay boyunca tüm etkinlikler iptal edilmeli"

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu eski başhekimi Bülent Dizdarlı, havalar ısındıkça coronavirüsün ortadan kalkacağına dair inancın doğru olmayaibleceğine gönderme yaparak, Katar'daki verileri paylaştı.

Buna göre, Katar'da hava sıcaklıkları Kıbrıs'ın Nisan ayı sıcaklıkları oranında olduğunu belirten Dizdarlı, sadece bir günde ülkede 200'ün üstünde coronavirüs vakasına rastlandığını ifade etti.

Dizdarlı Haziran ayına kadar tüm etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini de açıkladı.

İşte Dizdarlı'nın açıklaması:

Arkadaslar

Son veriler bilgiler , benimde inandığım hava ısısı yukselince virus yavaslayacak teorisini onaylamıyor. Katarda bir gunde 200 ustunde yeni vaka ortaya cıkmış. Katarda su andaki hava ısısı bizim nisan ortalarinda ulasabilecegimiz seviyede. Demek ki bizim 3 hafta degil en az 3 ay her seyi durdurmamiz( kulturel sosyal ve sportif faliyetleri) ve hazirani beklememiz gerekiyor.

https://m.gulf-times.com/Story/658167

Bunu yapmak icin hala vaktimiz var. Belki 3 ay hayatimiz kotu etkilenecek ama sevdiklerimizle beraber kalacagiz