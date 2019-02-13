Diyeti ‘doğru anlamak’…

Hepimiz birbirimizi birbirimize ne söylediğimizden ziyade birbirimize söylediklerimize ‘anlamlar’ katarak dinliyoruz… Bir eğitimde birbirimizi zamanla karşılıklı olarak geliştirdiğimiz ‘filtreler’ aracılığıyla dinliyor olduğumuzu söylemişlerdi… İlginçtir ki aynı durumun diyet uygulama sürecinde de sıkça karşımıza çıkıyor olduğunu gözlemliyorum… Özellikle geçmişte yapılmış olan farklı diyetler, yazılı ya da görsel medyadan edinilen bilgiler, varolan sürece kendimizden de kattıklarımız vb. olgularla diyeti hiç istemeden ya da farketmeden de olsa çok yanlış algılayıp olması gerekenden çok daha farklı bir biçimde uygulayabiliyoruz… Pek tabii bu da günün sonunda diyet başarısızlığını kaçınılmaz kılabiliyor…

YAZILAN LİSTEYE UYMAK

Diyetisyenin yazdığı listeye büyük bir oranla hatta tamamen uyuyor olmanın öneminin son derece büyük olduğunu pek tabii biliyoruz. Fakat programa gerçek anlamda uyabilmek adına yazılanları doğru bir biçimde idrak edebilmek, kendimizce bir şeyler katıp eksiltmemek, ölçüleri ve içerikleri de doğru bir şekilde anlayabilmek gerekiyor… Aksi takdirde diyet sürecinde başımıza gelebilecek en engelleyici şeylerden biri olan ‘diyete uyuyor olduğumuzu zannediyor olma’ sorunu karşımıza çıkabiliyor…

Bu durumu hani kek yapmak için ölçülere uymak, şekeri ya da unu fazla kaçırınca kekin başarısız olması gibi de düşünebiliriz… Kısacası diyet konusu da her ne kadar basit gibi görünse de ‘algılar’ işin içerisine girdiği anda ciddi anlamda problematik bir süreç haline dönüşebiliyor…

DİYETİN ARKASINDAKİ MATEMATİK

Eğer diyetin çalışmasını istiyorsanız diyetin arkasında ciddi bir hesaplama sistemi olduğunu ve diyette yazılan her şeyin de gerekli ve yeterli olduğunu kabul etmekle işe başlayabilirsiniz. Bunu kabul ettiğiniz takdirde yazılan diyete güven ve inanç geliştirmeye başlarsınız. Sonrasında da diyete sadık kalarak onu olduğu gibi algılamayı başarabilir ve böylelikle diyeti doğru bir biçimde uygulayarak diyet başarısını da yakalama şansınızı fazlasıyla artırmış olursunuz.

BAŞARILI SONUCA ULAŞABİLMEK İÇİN…

Bazen birçok şeyin başarısız olma sebebi nasıl başladığıyla ilgili olabiliyor… Eğer bir olayın nasıl başladığına bakarsak başarısı ya da başarısızlığı hakkında ciddi fikirler elde edebiliriz… Diyet başarısı için de diyete güzel bir başlangıçla merhaba demek gerekiyor… Sisteme inanmak, sistemi filtresiz bir biçimde algılayıp uygulamak, kısacası sistemle akabilmek şart… Aksi takdirde diyet sistemine direnir, akış yönünün tersine yüzmeye çalışırsak hem diyet başarısızlığı hem de ‘diyet yorgunluğu’ kaçınılmaz olacak, ilerleyen zamanlardaki diyet denemelerinde de bu başarısızlık ve yorgunluk hissi ciddi anlamda bizleri bloke etmeye devam edecektir…

Gelin bu sefer diyetle filtreler olmaksızın bir iletişim kuralım ve onun gösterdiği yolu en doğru bir biçimde anlamayı seçerek finish çizgisine tüm gücümüzle varmayı seçelim…

Musmutlu ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…