Diyete pozitif bak (#diyetepozitifbak)

Dilara Topcan

Motivasyon yaşamımızda çok önemli bir role sahip. Söz konusu sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme olunca da motivasyonun önemi göz ardı edilemez… Özellikle de diyet yaparken ve hedeflenen kiloya ya da vücut biçimine ulaşmaya çalışırken bizi motive eden birçok etkeni de yaşamımıza dahil etmenin desteği çok büyük oluyor… Örneğin diyetin en yakın dostlarından olan spor/egzersiz yapmanın motivasyon açısından en büyük destekçilerinden biri ‘müzik’tir. Ya da diyet yaparken bizleri sağlıklı beslenme çemberinde tutmaya yardımcı olan sosyal medyadaki birçok destekleyici görsel ya da yazılı paylaşımın da hedefe ulaşma yönündeki yardımı fazlasıyla büyüktür. Tüm bunları düşünerek uzun zamandır aklımda olan ve tamamen birbirimize destek amaçlı olarak kurmayı hedeflediğim bir whatsapp grubu var: #diyetepozitifbak. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz! Yazının en alt kısmında konuyla ilgili iletişim bilgilerini de sizlerle paylaşıyor olacağım…

Hedef net olmalı!

Belki de uzun zamandır ve hatta belki de hayatınızın tümünde sağlıklı yaşama adapte olmaya çalışmış ama bir türlü adapte oluşunuzu sürdürebilir kılamamış olabilirsiniz… Tabii buna sebep olmuş birçok durum olabilirken belki de en önemlilerinden bir tanesi bu konuyla ilgili bir vizyon yaratmamış olmanızla ilgilidir. Yani hedefinizi resmetmemiş ya da zihninizin ikna olduğu bir hedef belirlememiş olabilirsiniz. Örneğin sağlıklı beslenen ve sağlıklı yaşayan bir siz nasıl olurdu? Bu soruyla ilgili detaylı bir ‘gelecekteki siz’ oluşturmamışsanız zihniniz de bu yolda yürüyebileceği bir hedef noktası belirlememiş olacaktır. Yani zihninizin gidebileceği bir hedef yoktur ya da varsa dahi yeterince net olmayışı hedefi puslu ve belirsiz kılacaktır. Bu durumda da zihniniz o hedefe doğru yürümeyi seçmeyecektir. Siz hiç puslu bir yolda belirsiz bir hedefe doğru yürümeyi seçmek ister miydiniz? J İşte bu grubu kurarken ki amacım ve şu anda da koçluk çalışmalarında da üzerinde sıkça durmaya çalıştığım noktalardan bir tanesi de olan bu önemli noktayı fark ettirebilmektir…

SIra motivasyonu yaratmakta!

Hedef netleşince iş motivasyonu yaratmaya geliyor… Bu noktada herkesin motive olma şekli farklı olabilirken ortak paydada ise birilerinin sağlıklı beslenme biçimlerine dair görsel ya da yazılı haberleri paylaşıyor olmaları diğer kişilerin de bu yolda kalabilmeleri adına büyük katkı sağlayabiliyor… Özellikle toplu hareket ederek benzer hedeflere doğru yürüyenlerle oluşturulan o güzel sinerji sayesinde her gün motive kalabilmek ve hedefe yürürken keyifle eğlenebilmek de mümkün oluyor…

#diyetepozitifbak

Bu gruba paylaşmayı ve destek olmayı seven, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve diyete dair bilgiler edinmek isteyen, kendini motive ederken başkalarına da dokunmayı ve destek olmayı arzulayan herkes katılabilir. Katılım için iletişimle ilgili bilgileri aşağıya bırakıyorum.

İletişim:

Telefon: 0533 867 08 71 numaralı whatsapp hattı

Instagram: dilaratopcan

Facebook: Dilara Topcan

Hepimiz için güzellikler ve sağlıkla dolu bir hafta olsun! Sevgiyle kalın…