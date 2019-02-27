Dilara Topcan

Yoksa siz de diyet yorgunluğu olanlardan mısınız? Artık diyet yapmaya hevesi kalmamış, diyet başarısızlıkları sebebiyle diyete başlasa dahi başarılı olamayacağına inananlardan… Eğer sizin de gündeminizdeki konu buysa bu yazı tam da sizin için…

GEÇMİŞİ BIRAKABİLMEK…

Geçmişten özgürleşebilmeyi başardığımız anda şimdinin ve şimdide yarattığımız geleceğin de kapıları sonsuz olasılıklar dahilinde açılıveriyor… Öyleyse aynı durum diyet konusu için de geçerli… Geçmişte ne olmuşsa olmuş, bırakın o geçmiş orada kalıversin… Onu şu anki size ulaşabilmeniz adına geçmeniz gereken bir yol olarak kabul edin ve şimdiden itibaren kendinize dair nasıl bir versiyon oluşturmak istiyorsanız o vizyonu hedef alarak ilerlemeyi seçin… Kendinizin hayalini kurun yani… Bedeninizin ideal kiloda oluşunun hayalini, nasıl daha sağlıklı hissediyor olduğunuzu, diyet sürecinizde her hafta gösteriyor olduğunuz başarıyla nasıl da ‘özgürleştiğinizi’ hayal edin… Zihninizi şu ana ve şu anki pozitif yaratım gücünüze odaklayın ve yaşama dair dilediğiniz ve elinizde olan her şeyi başarabilmenin keyfine varın!

NASIL BİR BEDEN İSTEDİĞİNİZE ODAKLANIN

Hayal etmek ve o hayale yürümek hayali gerçeğe dönüştürür ve dolayısıyla da başarıyı getirir… Bu nedenle geçmişteki diyet başarısızlıklarına odaklanmak ve hala daha kilolu olduğunuz için kendinize kızmak yerine nasıl bir bedene sahip olmak istediğinizin düşünü kurmayı seçin… Kısacası olmayanlara üzülmek ve vakit ‘kaybetmek’ yerine, olabilecek olanlara odaklanıp o yolda aksiyon alarak ‘kazanmayı’ seçin… Şu andan itibaren her gün zihninizin pozitif görüntüler yaratım alanı üzerinde pratik yapmaya başlayın… Bir süre sonra zihninizde otomatik olarak pozitif görselleri görmeye başlayacak ve yaşamınızda diyet başarısı da dahil daha başka ne istiyorsanız onları realiteyle buluşturma şansınızı da artırmış olacaksınız…

DİYET ALGINIZI DEĞİŞTİRİN!

‘Diyet eşittir mecburiyetler’ gibi bir algınız varsa bunu bir an önce değiştirmeye bakın… Evet, diyet sürecinde belli başlı noktalara uymanın önemi büyük. Fakat bu noktaları birer ders veya mecburiyet gibi algılamaktansa onları hedefe giden yoldaki en büyük destekçilerimiz olarak görmeyi seçebiliriz. Böylelikle diyet algımızı pozitif bir yöne doğru değiştirerek diyet başarısı şansımızı da artırmış oluruz, ne dersiniz? Algımız ve bakış açımız değiştikçe dünyamız da değişiveriyor, lütfen bunu her daim hatırlamayı seçin…

Hepimiz için güzellikler ve sevgiyle dolu bir hafta olsun… Sağlıkla kalın…