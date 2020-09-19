Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.

Macron paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."