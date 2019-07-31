Diyabette sağlıklı beslenmenin önemi

Dilara Topcan

Ülkemizde de hayli yaygın olan diyabet hastalığında (şeker hastalığında) beslenmenin ne denli önem taşıyor olduğu eminim ki birçok kişi tarafından biliniyordur. Fakat bilinmesine rağmen bu konuya ne derece dikkat ediliyor olduğu da bir soru işaretidir… Özellikle tanısı konulmuş olan herhangi bir kan şekeri probleminde beslenme konusunda da fazlaca dikkatli olmaya özen göstermek kesinlikle hayati anlamda da ciddi öneme sahiptir. Dikkat edilmediği takdirde daha birçok rahatsızlığa da zemin hazırlayabilecek olan diyabet hastalığıyla pek tabii yine sağlıklı beslenerek barış sağlamak mümkündür. Bu nedenle bu konuda da sağlıklı beslenmenin önemi yine hayli ön plana çıkmaktadır…

Nasıl Beslenmeli?

Öncelikle glisemik indeksi yüksek olan tüm yiyeceklerden uzak durulması bu noktada dikkat edilmesi gereken ana maddelerden bir tanesidir diyebiliriz. Fakat teorideki bilgiler ve pratikte kişiye özgü uygulamalar bazen çelişebileceğinden bu noktada öncelikli olarak biz diyetisyenlere danışmanız gerektiğinin de altını mutlaka çizmekte fayda var. Özellikle böyle bir rahatsızlık durumu söz konusuysa kesinlikle yalnızca okuyarak ya da genel bilgileri dinleyerek yola devam etmemek gerekiyor. Mutlaka size özgü beslenme programını ayarlamak ve diyabette nasıl besleneceğiniz konusunda bilgi kazanmak adına diyetisyeninizle görüşmeniz yine en doğrusudur…

En genel anlamıyla bahsedecek olursak esasında diyabetik beslenme biçimi her bir sağlıklı birey için de önerdiğimiz beslenme biçimidir. Ana ve ara öğünlerde tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde bulundurulması, ortalama iki saatte bir beslenerek kan şekerinin dengede tutulmasının sağlanması, sıvı tüketiminin yeterince karşılanması gibi ana faktörler diyabette beslenme sürecinde de yine büyük bir öneme sahiptir. Başta saf şeker içeren tüm gıdalar, aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler, katkı maddeleriyle dolu tüm gıdalar da diyabetik beslenme programında kesinlikle bulundurulmamalı. Bir de son dönemlerde moda olan ekmek tüketmeyin, meyve tüketmeyin gibi söylemleri de lütfen özellikle diyabet hastaları dikkate almasınlar. Her şeyi sağlıklı içeriğe sahip oldukları/güvenilir şekilde yetiştirildikleri ve tüketilmesi gereken miktarlarda tüketildikleri takdirde TÜKETEBİLİRİZ J. Bu nedenle lütfen en başta da dediğim gibi karmaşık bilgilerle dolu günümüzün bilgi kirliliğine kapılmadan mutlaka diyetisyeninizle görüşerek beslenme programınızı ayarlamayı seçin… Çünkü en sağlıklı yol budur…

Fazla Kilo Problemi Olan Diyabetik Bireyler…

Genellikle diyabet problemi olan kişilerin vücut yağ oranları (özellikle de bel çevresinde) yüksektir. Vücut yağının özellikle de bel çevresinde biriken yağlılığın fazlası diyabet için kısır döngü oluşturabilecek niteliktedir çünkü özellikle bu alandaki yağlanma diyabet başta olmak üzere diğer tüm metabolik rahatsızlıkların da (kalp hastalıkları, hipertansiyon, kanser vb.) en yakın dostudur… Bu nedenden ötürü kilo problemi yaşayan diyabetli bireylerin öncelikli olarak sağlıklı bir beslenme programı dahilinde kilo kaybetmeye başlamaları çok önemlidir. Aksi takdirde diyabeti yönetebilmek zorlaşacaktır…

Bel Çevresi Yağlılığı Azaldıkça Daha Genç ve Daha Sağlıklısınız!

Özellikle diyabette bel çevresindeki yağlılığı azaltmak hem kan şekerini düzenlemeye hem de diğer metabolik rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltmaya büyük destek sağlıyor. Aynı zamanda bu bölgedeki olumlu yöndeki değişim diyabetik olsun ya da olmasın tüm bireylerin (diyabet de dahil olmak üzere) diğer tüm metabolik rahatsızlıklara yakalanma risklerini de azaltıyor. Aynı zamanda vücut ne kadar fit ise (yani yağ oranı istenen miktarlarda ise) bir o kadar daha genç ve daha sağlıklı bir bedene sahip oluyoruz…

Hepimiz için sağlık ve sevgiyle dolu bir gün olsun… Mutlulukla kalın…