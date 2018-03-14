"Diyabetle yaşam pahalı bir tedavi sürecidir"

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” konulu panel düzenledi.



Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nden verilen bilgiye göre, LAÜ’de yer alan panelin açılış bölümünde Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca konuşma yaptı. Arca konuşmasında, diyabet ve diyabetle yaşamın pahalı bir tedavi süreci olduğunu, dünya genelinde 2015 yılında bu rakamın 673 milyar dolar; 2040 yılına yönelik tahmini rakamın ise 802 milyar dolar olduğunu kaydetti.





Bu nedenle diyabete karşı koruyucu tedavi, sağlıklı beslenme ve sporun özellikle yürüyüş önemli olduğunu belirten Arca, diyabetin yol açtığı komplikasyonların önlenmesi ve diyabetli yakınlarının yaşama kalitesinin yükseltilmesi alanında iyileşmeler sağlandığını kaydetti.



Panelde, LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak da konuşma yaptı.



