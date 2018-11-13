'Diyabetin tedavisi kolay ve sürdürülebilir olmalı'

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Maliyetleri gerekçe göstererek çağdaş tedavi yöntemlerinden uzaklaşmak, ileride çok daha büyük giderlerin ödenmesine yol açacaktır” diyerek, diyabetin tedavisi, kontrol ve takibinin hastalar açısından kolaylaştırılması ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Diyabet konusunda toplumda farkındalığın artırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla, 14 Kasım, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülüğünde Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını kaydeden Gürkut 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 14 Kasım’ın, tıp tarihinde bu güne kadar üretilmiş olan en önemli moleküllerden biri olan insülini bulan Frederick Banting’in doğum günü olduğunu belirtti.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün sembolünün mavi bir halka olduğunu ve mavi halkanın, diyabet için birleşmeyi ve bir araya gelmeyi temsil ettiği için Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından oluşturulduğunu dile getiren Gürkut, “Çoğu kültürde halka; yaşamı ve sağlığı temsil eder. Mavi renk ise tüm insanları altında birleştiren gökyüzünü çağrıştırır. Mavi Halka diyabetin evrenselliğini ve küresel diyabet birlikteliğini sembolize eder” dedi.

Sağlıklı beslenme bilincinin geliştirilmesinin, çocukluk çağından başladığına dikkat çeken Gürkut, okulların, gelecek nesillerin beden ve ruh sağlığının temellerinin atıldığı yer olduğunu belirtti.

Koruyucu hekimliğin, tüm hastalıklarda en ekonomik tedavi ve önleme yöntemi olduğunu dile getiren Gürkut sözlerini şöyle tamamladı:

“Maliyetleri gerekçe göstererek çağdaş tedavi yöntemlerinden uzaklaşmak, ileride çok daha büyük giderlerin ödenmesine yol açacaktır. Diyabetin tedavisi, kontrol ve takibi hastalar açısından kolaylaştırılmalı ve sürdürülebilir olmalıdır.

Gelecekteki diyabetli hasta sayısı ve diyabete bağlı komplikasyonların azaltılması ve önlenmesi için bilinçli toplum esastır. Yönetimlerin görevi, iyi eğitim, sağlıklı beslenme, egzersiz ve spor olanaklarını sağlamak ve kolay ulaşılabilir, tedavi edici sağlık hizmetlerini oluşturmaktır”.