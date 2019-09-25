Diyabet Derneği ‘Yürümek Güzeldir’ Kampanyası başlattı

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, hareketsiz yaşama dikkat çekmek ve yürümenin sağlık ve diyabetsiz yaşamda önemini anlatmak için bir kampanya başlattı.

Dernek Başkanı Caner Arca ve Genel Sekreteri Dr. Tomris Mahirel, YENİDÜZEN’i ziyaret ederek Yayın Koordinatörü Tayfun Çağra’ya kampanyalarını anlattılar.

Toplumun artık okumadığını, dolayısıyla yapılan duyuruların, dikkat çekilen konuların insanlara ulaşamadığını belirten Arca, bunun için de ‘yürüme’nin ne anlama geldiğini çizimle anlatmak istediklerini belirtti.

Başlatılan kampanya ile başta devletin yüksek kademelerindeki kişilerle, toplumun tanınmış yüzlerinin ve toplumun tüm kesimlerinin desteğini almak istediklerini ve ‘yürüme’nin ne çağrıştırdığını söz konusu kişi ve kesimlerden çizimle anlatmalarını isteyen Dernek yetkilileri, A4 boyutunda bir kâğıt üzerine istenilen malzeme ile çizilebileceğini kaydettiler.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde çizilen resimler sergilenecek ve toplumun diyabet konusunda dikkati bu şekilde çekilmeye çalışılacak.

Üç kişiden birinde diyabet var

Kıbrıs’ın kuzeyinde her üç kişiden birinin ya diyabetli ya da diyabete aday olduğu belirtilirken, diyabetlilerin %55’inin de diyabetli olduğunu bilmeden yaşamakta olduğu ve ancak bir komplikasyon geliştiğinde tanı konulabildiği hatırlatılıyor.

Hareketli yaşamın önemi

Doğru beslenme ve hareketli yaşamın sağlıklı olmanın olmazsa olmazı olduğu ve günümüz şartlarında beslenme ile alınan enerjiyle hareketli yaşamla harcanan enerji arasında denge kurmanın pek kolay olmadığı da belirtiliyor. Yediklerimizin genellikle bol enerjili gıdalar olduğundan ev ya da çalışma hayatında ne kadar hareketli olunursa olunsun yine de alma/harcama dengesinin korunamadığının altı çiziliyor ve yürümenin, egzersiz yapmanın bu noktada çok önemli olduğuna da vurgu yapılıyor.