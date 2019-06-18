Divan Başkanlığı bugün toplanıyor Meclis’te ‘Özgürgün mesaisi’ başlıyor

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi’nde Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin mesai bugün başlıyor.

Meclis’e yaptığı mal bildiriminde Başsavcılık tarafından ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarına yönelik ‘haksız mal edinme’ ile ilgili bir dosyanın daha gönderilmesinin ardından süreç işliyor.

Başsavcılık raporu, bugün Meclis Divan Başkanlığının gündemine gelecek, izlenecek yol belirlenecek.

Divan Başkanlığı, bu konuda özel komite oluşturulup, oluşturulmayacağını tartışacak.

Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak…

Özel komite oluşturulmasına yönelik karar üretilmesinin ardından, yasal prosedüre göre; bu komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

Neler yaşanmıştı?

Yaptığı mal bildiriminde Başsavcılık tarafından ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen

Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosya ile ilgili Başsavcılık incelemesi geçtiğimiz gün tamamlanarak, Meclis’e gönderilmişti.

Meclis’e gönderilen dosyada, ‘haksız mal edinme’ kapsamında 43 dava bulunuyordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Başsavcı Behiç Öztürk, Özgürgün’ün 2013-2018 dönemine ilişkin banka hesaplarının araştırıldığını kaydetmiş, “Banka hesaplarına giriş çıkış çok olduğu için, her bir girişe ayrı dava dosyalandı. Kara paraya girer mi girmez mi ona baktık. Suçtan kaynaklanan para mı değil mi onu inceledik” demişti.

Öztürk, ithamnamenin iletilmesinin ardından sürecin Meclis Başkanlığı’nın vereceği karar sonrasında belirleneceğini de dile getirmişti.

Özgürgün aleyhindeki davaların Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilecek suç içermediğini de kaydeden Öztürk, “Bu tür davalar ceza davası olarak görülür. Ancak hapis cezası ya da para cezası öngören davalardır. Buna da davaya bakacak mahkeme karar verecek” şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan hakkında bir ithamname altında, 43 ayrı dosya hazırlanan Özgürgün, ‘siyasi kumpasla’ karşı karşıya olduğunu söyledi, CTP’nin başkanlığındaki 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde değil de kendi partisinin iktidara geldiği gün harekete geçilmesini ‘manidar’ bulduğunu ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Özgürgün, kendi partisi içerisinde de dışarda da sürece destek verenler olduğunu dile getirerek, “Bu kadar korkulduğumdan haberim yoktu. Başsavcılık tarafından ithamnamede yer alan iddialar tutarsız, ciddi çelişkiler içeriyor” dedi.

Özgürgün, halkın gözünde ‘bitmiş, tükenmiş politikacıların’ kendisi ile uğraştığını savunmuştu.

Bu kez ‘banka hesapları’…

Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, mal beyanları dışında, 2013-2018 yılları arasındaki banka hesaplarını da kapsayan dosyanın incelemesi tamamlanmıştı.

Detaylı araştırmanın sona ermesinin ardından, dosya Nisan ayı içerisinde polis tarafından Başsavcılığa iletilmişti.

Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın incelemesi tamamlandı.

Mal beyanlarının ardından, banka hesapları da mercek altına alınan Özgürgün ile ilgili gözler yeni sürece çevrildi.

İç Tüzüğün verdiği yetki uyarınca önümüzdeki hafta Danışma Kurulu ve Divan’ın toplanacağını belirten Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise ‘Özel Komite’ sürecinin başlatılacağını ifade etti.



