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Dışişleri Dairesi'ne 3 atama

Dışişleri Dairesi'ne 3 atama

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkilerine Mustafa Güven, İpal Emin ve Emine Andız Ertürk atandı.

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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkilerine Mustafa Güven, İpal Emin ve Emine Andız Ertürk atandı.
Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada atamaların bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.  
 

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