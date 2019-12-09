Dışişleri Dairesi'ne 3 atama

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkilerine Mustafa Güven, İpal Emin ve Emine Andız Ertürk atandı.

Konuyla ilgili Başbakanlık’tan yapılan açıklamada atamaların bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

