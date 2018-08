“Disiplinsizliğe prim vermeyeceğiz”

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde başkan İlker Züğürt yaptığı açıklama ile son günlerde kulüp hakkında basına yansıyan gelişmeler ile ilgili bilgi verdi. Züğürt göreve geldikleri ilk günden bu yana yönetim, teknik heyet ve futbolcularla kolektif bir ruh içerisinde çalıştıklarını belirtti. Züğürt süreç içerisinde futbolcuları Sinan Öğüt ve Ali Aydemir’i süresiz kadro dışı bıraktıklarını, başarıya odaklanmış bir ekip olarak disiplinsizliğe prim vermeyeceklerini ifade etti.

Züğürt: “Ufak tefek sorunlarımız oldu, kendi bünyemizde çözdük”

Gençler Birliği Başkanı İlker Züğürt’ün yapmış olduğu açıklama şu şekilde: “Değerli basın mensupları. Son haftalarda L. Gençlerbirliği yönetimi ve camiası olarak spor medyasında sık sık gündeme gelen ve gerek yönetim içerisinde ve de gerekse futbolcular ve teknik heyet arasında bir takım huzursuzlukların olduğu hususunda yayınlar yapılmaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bizim de diğer kulüplerde olduğu gibi büyütülmemek kaydı ile zaman zaman ufak tefek sorunlarımız olmakla beraber bu sorunlarımızı kendi bünyemiz içerisinde çözümlemekte ve yolumuza devam etmekteyiz.

“Sinan Öğüt fazladan haklar talep etti”

“Diğer taraftan şunu da belirtmek isterim ki ben ve ekibim yönetime geldikten sonra bir önceki sezondan kalan futbolcu alacaklarının tamamını son maçlarda hak ettikleri primler de dahil hepsini ödedikten sonra sezonu açtık. Ancak Sinan Öğüt isimli futbolcumuz yeni sezonda kendisine sunduğumuz maaş ve diğer ödenekler dışında fazladan bir takım haklar daha talep edince takım içerisinde sağlamaya çalıştığımız eşitliği bozacağı düşüncesi ile reddettik. Ancak buna mukabil Asbaşkanımız Rifat Berkel bey tamamıyle kendi insiyatifi ile Sinan Öğüt'e istediği hakları verebilmek için imkanlar yaratmış fakat söz konusu futbolcumuz kendisinin takımdan ayrılmak istediğini belirterek önceden talep ettiklerini reddetmiş ve kısa bir süre antrenmanlara katılmamıştır. Bilahare bir kaç gün sonra tamamıyle kendi inisiyatifi ile tekrar antrenmanlara başlamış ve önceden Rifat beyin kendisine sunduğu teklifleri kabul edebileceğini söylemiştir. Ancak bu kez yönetim olarak yapılan bu teklifin ortadan kalktığını ve diğer futbolculara sağlanan olanaklar ne ise aynen kendisine de uygulanacağı bildirilmiştir.”

“Öğüt ve Aydemir’i tavırlarından dolayı süresiz kadro dışı bıraktık”

“Sinan Öğüt'ün takım içerisindeki bu dengesiz tavırları takım motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiş olacak ki bazı futbolcular da başta takım kaptanımız ve kalecimiz Ali Aydemir'i de etkilemiş olacak ki her iki futbolcumuz da geçtiğimiz gün çalışmalara katılmamış ve akabinde de basından Ali Aydemir'in futbolu bıraktığını öğrendik. Her iki futbolcumuzun kulübümüze karşı ortaya koydukları bu tavrı değerlendirmek için yönetim kurulumuz 29 Ağustos tarihinde toplanmış ve tüm olguları değerlendirdikten sonra her iki futbolcumuzu da süresiz kadro dışı bırakmıştır.”

“Disiplinsizliğe prim vermeyeceğiz”

“Değerli basın mensupları yönetime geldiğimiz 20 Haziran 2018 tarihinden bu güne kadar gerek yönetimimiz içerisinde gerekse futbolcu ve teknik kadromuz içerisinde her hangi bir uyumsuzluk veya huzursuzluk söz konusu değildir. Yönetimimiz dimdik ayaktadır ve takımımızın yeni sezonda hak ettiği yerde olabilmesi için teknik kadro ile kolektif bir ruh içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi başarıya odaklanmış bir ekip olarak çalışmalarımıza devam ederken bireysel ve takım olarak asla disiplinsizliğe prim vermeyeceğimizi belirtmek isterim.”