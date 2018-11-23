Disiplin Kurulu kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 9.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 14 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 6 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 7 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı.

Üç futbolcuya 7’şer maç ceza

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Gençler Birliği– Merit Alsancak Yeşilova U21 Süper Lig müsabakasında; rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunarak ağır şekilde darp eden Gençler Birliği futbolcuları Halit Albayrak, Gökhan Taş ve Samet Dolu’ya 7’şer maç ceza verildi.

Ertem ve Şeytan’a 25 maç

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Yeniboğaziçi K-Pet 1.Lig müsabakasında yaşanan olaylarda kavgaya karışarak, rakip takım mensuplarını darp ettikleri raporlardan tespit edilen; Yeniboğaziçi malzemecisi İshak Ertem ve Hamitköy masörü Halil İbrahim Şeytan’a 25 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Valentin Mandabura (Dumlupınar)

2 maç: Cemal Reyhan (M. A. Yeşilova), Metin Melda (Baf ÜY), Halil İ. Çocuk (Hamitköy), Adem Ertem (Y.Boğaziçi), Osman Çobanoğlu (Akova), İbrahim Bilgin (Çanakkale), Berkem Atakan (Göçmenköy)

1 maç: Mikail Sivri (Cihangir), Arda Öner (Yenicami), Bayram Arıkhan (Karşıyaka), Asilkan Sadıkoğlu (Mormenekşe), Can Karataş (Çanakkale), Üner Hummaloğlu (Mesarya)

Dört sarı kart cezalıları

Serkan Zeyin (Düzkaya), Recep Dal (Değirmenlik), Oray Kotbaş (Maraş), Erkal Ekşi (G.Birliği), Saadettin Özinançlı (Yenicami), Servet Bayrakçı (Hamitköy), Berkay Ceylan (Çetinkaya)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

3 maç: Demir Moda (Hamitköy)

1 maç: Ercan Atasay (Binatlı), Hasan Topaloğlu (Türk Ocağı), Yüksel Tok (B.Bağcıl), Mülki Çemender (Yonpaş Dumlupınar), Hakan Altın (G.Gücü)