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Disiplin Kurulu Başkanı Özkul Özyiğit oldu

Disiplin Kurulu Başkanı Özkul Özyiğit oldu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına Avukat Özkul Özyiğit getirildi.

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına Avukat Özkul Özyiğit getirildi.
Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın yaptığı açıklamaya göre, önceki gün ilk toplantısını gerçekleştiren Disiplin Kurulu, Özkul Özyiğit’i oybirliği ile başkan seçti.

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