DİSİ'den UBP'ye ziyaret
Kıbrıs'ın güneyinden Demokratik Seferberlik Partisi ‘nden (DİSİ) bir heyet bugün Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.
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Kıbrıs'ın güneyinden Demokratik Seferberlik Partisi ‘nden (DİSİ) bir heyet bugün Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve beraberindeki heyeti saat 10.00’da kabul etti.
Tatar’a görüşmede UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy ve UBP Milletvekili Ersan Saner eşlik etti.
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