DİSİ milletvekilinin paylaşımı tepki topladı

DİSİ Limasol Milletvekili Eleni Stavru’nun, sosyal medya hesabından, EOKA örgütünün askerî lideriYeorgios Grivas Digenis’in anıtı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşması tepkilere neden oldu.

Politis gazetesi, aynı zamanda partisi tarafından Avrupa Parlamentosu seçimleri için aday gösterilmek istenen, DİSİ Limasol Milletvekili Eleni Stavru’nun, EOKA örgütünün askerî lideri Yeorgios Grivas Digenis’in ölüm yıldönümü etkinliği çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü, Grivas anıtı önünde, babasıyla çektirmiş olduğu fotoğraf ile “Digenis, toprağın yiyebileceği bir beden değildir, yüce bir fikirdir, ölümsüzdür, Yunanistan-Kıbrıs-Enosis, Kıbrıs Helendir, Makedonya Helendir” şeklindeki yorumunun gerek DİSİ içerisinde gerekse diğer siyasi çevrelerde tepkiye neden olduğunu yazdı.

Gazete Eleni Stavru’ya, gerek Kıbrıslı Türkler gerekse Kıbrıslı Rumlar tarafından sosyal medya hesapları aracılığıyla, yoğun tepki gösterildiğini yazdı.

Habere göre AKEL Polit Büro üyesi Hristos Hristofidis konu hakkında yaptığı açıklamada Eleni Stavru’nun, EOKA B’nin bölge komutanı Stavros Siros ile birlikte Enosis’i ilan ettiğini belirtti.

Hristofidis, aşırı sağ faşistin saklanmak istediğini ancak nefretinin buna izin vermediğini de söyledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuya ilişkin yanıtını, Unite Cyprus Now aktivisti Kemal Baykallı’nın twitter üzerinden yapmış olduğu ve Stavru’nun DİSİ’yi temsil edip etmediği şeklindeki açıklamalarına atfen yaptı.

Neofitu, enosisin yıllardır konu olmadığını, tek kaygılarının BM ile uzlaşmaya varılan çerçeve temelinde ülkenin yeniden birleşmesi ve Kıbrıslı Türkler vatandaşlarımızla barış içinde yaşamak olduğunu belirtti.

Gazete Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros’un konuya ilişkin görüşüne de yer verdi.

DİSİ Milletvekili Eleni Stavru gazeteye yaptığı kısa açıklamada kendisini milliyetçi olarak addetmediğini, yanlış anlamalara neden olan paylaşımına atıfta bulunarak, Enosis ile ilgili olan bu sloganın, bugün ile ilgili olmadığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu konu hakkında yaptığı açıklamada DİSİ Başkanı’nın, Stavru’nun söylediklerini benimseyip benimsemediğini açıklaması gerektiğin ifade etti.

Stefanu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de bu konuya yanıt vermesi gerektiğini çünkü Eleni Stavru’nın, jeostratejik konulardaki danışmanı olduğunu belirtti.

Gazete Eleni Stavru’nun yeni bir paylaşımda bulunarak “Yunanistan-Kıbrıs-Enosis vizyonunun, Kıbrıs Helenlerine dört yıl boyunca, kendi iradesiyle, ilham verdi ancak bu artık siyasi hedefi teşkil etmiyor, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kurumsal avantajlarla, devlet varlığının korunması ve teminat altına alınması, öncelikli hedefimizi teşkil ediyor” şeklinde yorumda bulunduğunu belirtti.