Dışarıda 'B1R' gösterip, içeride 'B1N' olmuş!

Malumunuz UBP'de eski kurultay döneminden kalma çekişme devam ediyor…

Özgürgün'ün İKİ HAMLE ile olayı tatlıya bağlama, iki tarafı birleştirme adımı ilk nazarda stratejik görünse de, kötü sonuçlar doğurmaya başladı.

Şöyle ki; Eroğlu cephesinin partideki ağırlığı ve uyguladığı kamplaştırıcı girişimleri hep vardı, şimdi devam ediyor.

Bunun farkında olan Özgürgün daha en başından Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay'ı kontenjan adayı yaparak bir adım atmıştı.

Daha da ileriye giden Özgürgün, Eroğlu'na yakınlığı ile bilinen iletişimci Özdemir Tokel'e UBP'nin seçim propaganda sürecini vererek Eroğlu'nun hem ailesini hem de taraftarlarını partiye toplamış oldu.

Hatta partinin sloganı da "B1R OLUYORUZ" mealinde bir sözcükle taçlandırılmış.

Yani bu "B1R" hem partinin birinci çıkacağı iddiasını öne çıkarırken, hem de parti içinde 'birlik' olunduğuna dem vuruyordu.

Peki gerçekten de öyle mi?

Şu anda görünen 'B1RLİK' sahada da yaşanıyor mu? Kocaman bir hayır!..

UBP kulisleri adeta kaynıyor…

Şunu net olarak söylemekte yarar var ki Özgürgün, Eroğlu cephesini parti dışında tutmamak ve içeriye almakla anlamlı ve doğru bir adım attı ancak şimdilerde yaşananlar O'na pahalıya patlayacakmış gibi görünüyor.

Çünkü Eroğlu cephesi parti içinde resmen bir operasyon yürütüyor.

Kendine yakın olanları öne çıkarıyor, kendinden uzak olanları yok sayıyor.

Hani eskilerin deyimiyle bir 'kesme', seçime yönelik 'oy aldırmama' stratejisi yürüten Eroğlu her bölgede faaliyette…

Örneğin; UBP içerisinden konuştuğum bir üst düzey kaynak karşılıklı 'kesmenin' öylesine yüksek boyutlarda olduğunu anlattı ki, dudağınız uçuklar!

“Hem Özgürgün, hem Canaltay sandıkta kalacak!”

Hatta hem Özgürgün, hem de Resmiye Canaltay'ın sandıkta kalacağı iddia ediliyor! Olası mı, bu seçim her şeye gebe, neden olmasın?

DP'den yuvası UBP'ye geri dönen Hasan Taçoy'un Özgürgün'ün aleyhine çalıştığı, Güzelyurt'ta Eroğlucu Ali Pilli ile Eroğlu karşıtı Kemal Dürüst arasındaki kavganın ileri boyutlara çıktığına dair kulis bilgileri geliyor.

Lefke'deki iki adayın bile bir birine küs olduğu, Lefkoşa'da Ersin Tatar'ı hem Özgürgün, hem de Eroğlu cephesinin kestiği (anti propaganda yaptığı) söyleniyor.

Ersin Tatar'ın uzun süredir Özgürgün’e muhalefet ettiği biliniyor. Diğer yandan tam olarak Eroğlu eksenine de girmeyen Tatar'ın bu ortada- tarafsız tavrı ona operasyonlar düzenlenmesine yol açsa da Tatar'ın kendi kişisel oy potansiyeli durumu dengeliyor.

Ya diğer kavgalar?

Girne'de Kutlu Evren- Lapta Belediyesi Başkanı Fuat Namsoy kavgası bir yandan, Mağusa’da Resmiye Canaltay-Ahmet Kaşif kavgası diğer yandan, İskele’de Nazım Çavuşoğlu- Önder Sennaroğlu bir yandan devam ederken İzlem Gürçağ’a karşı da bir başka operasyon yürütülüyor.

Eroğlucuların en başından beri İzlem Gürçağ'a karşı ciddi bir mesafe tuttuğu konuşulanlar arasında.

Aday sıralaması seçiminde de Gürçağ’ın alt sıralarda kalması, Eroğlu yandaşlarının Gürçağ’ı desteklemediği iddiasını oldukça kuvvetlendirdi…

Peki neden Eroğlu cephesi İzlem Gürçağ’a karşı neden bir tavır içinde?

İddiaya göre hem daha önceden Tahsin Ertuğruloğlu'na olan yakınlığı, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gürçağ ailesinin bir kısmının Akıncı'ya yakın olması nedeniyle Akıncı'ya çalıştığı dedikoduları, Eroğlu'nu Gürçağ’dan uzaklaştırmış…

Aday tanıtım şöleni dahil UBP’nin tanıtımlarında da geri planda kaldığı görülen İzlem Gürçağ'ın seçimden yara almadan çıkacağına dair güçlü sinyaller de geliyor, zira sevilen bir isim…

Bir de yeni grup var…

Ve son bilgi; UBP içinde oluşan yeni bir gruptan söz ediliyor. Bu grubun bu karşılıklı kavgadan rahatsız olan, hem Eroğlu'ndan hem de Özgürgün’den hoşlanmaya bir ekip olduğundan bahsediliyor.

En çok da bu yeni grubun ne yapacağı merak ediliyor şimdi…

Çünkü kavga öylesine arttı ki, ancak bir başka şokla duruma müdahale edileceği konuşuluyor.

O şok da hem Eroğlu hem de Özgürgün’e karşı olan bir ekip olabilir ancak…

Neler olacak göreceğiz ancak dışarından 'B1R' olduğunu iddia eden parti içeride adeta param parça; 'B1N' olmuş resmen!

YSK’ndan ‘nasıl oy kullanacağım’ videosu…

Yüksek Seçim Kurulu, 2018 Erken Genel Seçimlerinde nasıl oy kullanılacağına ilişkin video hazırlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun RESMİ VİDEOSU, özellikle sosyal medya üzerinde hızla yayılarak, nasıl oy kullanılacağında ilişkin kafalardaki soruların da giderilmesine yardımcı oluyor.

Seçmenin bu yöndeki endişelerini gidermek için önemli bir gayret gösteren YSK, 7 Ocak’ta yapılacak “2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde seçmenlerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili açıklama da yaptı.