“Diş hekimleri Bakanlıktan destek görmedi”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, iki aydan fazla bir süredir diş hekimlerinin kendi imkanlarıyla organize olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte katkıda bulunmadığını savundu. Besim, diş hekimlerinin acil hastalarına baktığını, ‘Pandemi Hastanesinin’ ise atıl hale getirildiğini ifade etti.

Besim’in sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde:

“10 Mart itibarıyla 2 aydan fazla bir süredir Devlet Hastanelerinde ve Sağlık merkezlerinde Diş Hekimliği hizmetleri tamamen durdu. Dünya Sağlık Örgütü Diş Hekimliği Covid-19 protokolünü yayınladı. Kıbrıs Türk Diş Hekimleri odası tüm diş hekimlerine acil protokollerini yolladı. Özelde diş hekimleri tamamen kendi imkanlarıyla organize oldu. Maske, siper ve tulum anlamında büyük uğraş verildi ve yurt dışından Sağlık Bakanlığının hiç bir katkısı olmadan getirtildi. Her Diş Hekimi kendi acil hastalarına baktı ve bakmaya devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanlığı aynı organizasyonu Devlet Hastanelerinde gösteremedi. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nda yenilenen diş üniteleri, panoromik cihazı ve Sedasyon ünitesi ile adanın en donanımlı kamu diş hastanesi haline getirilen ünite Pandemi Hastanesi yapacağız diye kapatıldı ve atıl hale getirildi. Dışarıdan bir kapı açılıp en azından acil vakalar için birim çalıştırılamadı. Yakında o ünitelerin çoğu kireçlenecek ve kullanılamaz hale gelecektir.

Diş Hekimleri korunmayı ve hastalarını korumayı en iyi bilen meslek grubudur. Çapraz enfeksiyonu çok iyi bilirler, çünkü meslek icra ederken hepatit, HIV ve daha birçok hastalıkla her an karşı karşıyadırlar. Türkiye diş hekimlerini filyasyon (temaslı takibinde) kullandı. Bizim Sağlık Bakanlığı 30 civarı diş hekiminin görev yapmasını 2 aydır organize edemedi. Birçok acil hasta perişan durumda…

Önerim her bölgede bir merkez belirleyip Diş Hekimlerinin acil çalışma düzeneğini kurmasına yardım edin. KKE’nı sağlayın ve bir an önce diş hekimliği acil hizmetlerini başlatın. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin Diş Hekimliği Birimini çalıştırın. Devlet olmak bunu gerektirir. Sadece covid-19 tedavisi yaparak başarı hikayesi yazamazsınız. Bu arada bugün tüm hemşirelerimizin hemşireler gününü de yürekten kutlarım.”