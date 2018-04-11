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Diş hekimi ve pratisyen hekimin sözleşmeleri uzatıldı

Diş hekimi ve pratisyen hekimin sözleşmeleri uzatıldı

Dt. Feryal Aspava ile pratisyen hekim Dr. Levent Öztürk’ün sözleşmeleri yenilendi.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dt. Feryal Aspava ile pratisyen hekim Dr. Levent Öztürk’ün sözleşmeleri yenilendi.

6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; gerekli ödeneklerin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.

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