Diş hekimi ve pratisyen hekimin sözleşmeleri uzatıldı
Dt. Feryal Aspava ile pratisyen hekim Dr. Levent Öztürk’ün sözleşmeleri yenilendi.
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dt. Feryal Aspava ile pratisyen hekim Dr. Levent Öztürk’ün sözleşmeleri yenilendi.
6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; gerekli ödeneklerin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.
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Etiketler : sağlık, resmi gazete, sözleşme
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