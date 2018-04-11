Diş hekimi ve pratisyen hekimin sözleşmeleri uzatıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dt. Feryal Aspava ile pratisyen hekim Dr. Levent Öztürk’ün sözleşmeleri yenilendi.

6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; gerekli ödeneklerin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan ‘Sözleşmeli Personelin Ücretleri’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.