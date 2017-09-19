Diş Hastanesi 5 Ekim’de Hasta Kabulüne Başlıyor

Modern ve Tam Teşekküllü Alt Yapısı ile Çocuk ve Erişkin Hastaların, Diş Hastalıkları ile İlgili Tüm Şikayetlerini Karşılayabilecek Donanım ve Uzman Kadrosuna Sahip Girne Üniversitesi Diş Hastanesi, Girne Bölgesi’nin İlk ve Tek Tam Donanımlı Diş Hastanesi Olma Özelliğini Taşıyor.

8 Anabilim Dalında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Girne Bölgesi halkının ağız ve diş sağlığı alanındaki tüm ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan ve 5 Ekim’de hasta kabulüne başlayacak olan Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nde, Pedodonti, Oral Diagnoz, Endodonti, Restoratif, Periodontoloji, Protetik, Ortodonti ve Çene Cerrahisi olmak üzere toplam 8 anabilim dalında sağlık hizmetleri sunulacak.

Ayni Anda 14 Hasta Hizmet Alabilecek

Tam donanımlı lokal ameliyathanesi, 1 bilgisayarlı dental tomografi cihazı ve her anabilim dalında uzman diş hekimi ve öğretim üyesi kadrosu ile Girne Bölgesi halkına hizmet verecek şekilde tasarlanan Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nde, son teknoloji ünitlerde ayni anda 14 hastaya tedavi olma imkanı sağlanabilecek.

Çocuk ve Yetişkin Hastalar için Ayrı Hizmet Bölümleri

Çocuk ve yetişkin hastaların ayrı bölümlerde tedavi görebilmesine imkan sağlayan Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nin, Pedodonti Anabilim Dalı hizmetleri kapsamında, bebeklikten ergenliğe kadar geçen dönemde süt ve daimi dişlerin hastalıkları ile çocuklarda, ağız ve diş dokularındaki hastalıkların tedavisi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları konusunda hizmet verilecek.

CADCAM ile Ayni Gün Diş Protezi

Hızın büyük önem kazanmaya başladığı günümüzde, diş tedavilerinde ciddi boyutlarda ilerleme imkanı sunan 3D teknolojilerin sağladığı gelişmelerden biri olan CADCAM teknolojisi ile entegre Dental Tomografi cihazı sayesinde Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Protetik Anabilim Dalı’nda, aynı gün içersinde hastalara protez diş imkanı da sağlanabilecek.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi Diş Hastanesi, Sayılı ve Referans Merkezlerden Biri Olacak”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, açılışı 5 Ekim’de gerçekleştirilecek ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı olarak hizmet verecek diş hastanesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nin, Girne ve bununla birlikte tüm Kıbrıs halkının hakettiği kaliteli sağlık hizmetlerini sağlamak konusunda Girne Üniversitesi tarafından atılmış çok önemli adımlardan biri olduğunu, hastane bünyesinde barındırılan son teknoloji ekipmanlar ve alanında söz sahibi öğretim üyeleri ile çok kısa bir sürede her türlü dental tedavinin başarıyla gerçekleştirilebileceği sayılı ve referans merkezlerden biri olacağını ifade ederek, Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nin tüm Kıbrıs halkına hayırlı olmasını diledi.