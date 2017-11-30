Diş doktoru Öner Özerdem’in acı günü

Ülkemizin tanınmış diş doktorlarından olan Öner Özerdem’in eşi Zehra Paralik Özerdem hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği safra kesesinden taş alma operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren Zehra Paralik Özerdem tüm müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti.

Özerdem’in cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedildi. Çevresi tarafından çok sevilen bir kişi olan Zehra Paralik Özerdem, iki çocuk sahibiydi.

Fotoğraf Fehime Alasya