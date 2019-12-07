Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, tellere çarptı: 3 yaralı

Dikmen - Boğazköy Anayolu üzerinde, bugün saat 17:30 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buse Bülbül (K-18), yönetimindeki FF 276 plakalı araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak askeri birliğe ait çevre tellerine çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Buse Bülbül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Damlanur Andıl (K-16) ve Nergiz Kurt (K-19) kaldırdıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Nergiz Kurt taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.