Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı
Pamuklu - Çayırova anayolu arasında bu sabah meydana gelen kaza korkuttu
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Pamuklu - Çayırova anayolu arasında bu sabah saat 09:00'da Hanım AKÇAM (K-47), yönetimindeki GC 380 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu hafif yaralan araç sürücüsü Hanım AKÇAM ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Buğra AKÇAM (E-3), Nail AKÇAM (E-4), Emine AKÇAM (K-24) ve Hasibe İNAN (K-45) kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavilerini müteakip kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Fotoğraf: Sosyal medya
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