Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Pamuklu - Çayırova anayolu arasında bu sabah saat 09:00'da Hanım AKÇAM (K-47), yönetimindeki GC 380 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. ​Kaza sonucu hafif yaralan araç sürücüsü Hanım AKÇAM ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Buğra AKÇAM (E-3), Nail AKÇAM (E-4), Emine AKÇAM (K-24) ve Hasibe İNAN (K-45) kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavilerini müteakip kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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