Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı

Mağusa - Ulukışla anayolu ikinci kilometresi içerisinde, dün saat 18 00 sıralarında, Ahmet Alp (E-21) yönetimindeki FR 820 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ahmet Alp kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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