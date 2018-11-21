Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bara girdi!

Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Osman Paşa Caddesi’nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında, Tahir Seroydaş (E-68) yönetimindeki KA 463 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan Karma Pub ve Satır Döner isimli iş yerinin vitrin camlarına çarpıp işletme içerisine girerek durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ve mekânda bulunan işletme sahibi Emin Karaboğa (E-43) yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Emin Karaboğa Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine sevk edilerek tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.