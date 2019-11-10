Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fikret Arda (E-31), yönetimindeki ZMD 369 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Paralik LTD önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp karşı seride geçmesi sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fikret Arda ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Yıldız (K-31) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.