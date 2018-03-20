Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı!

Mağusa Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden GY 747 plakalı araç sürücü 25 yaşındaki Ebru Demirhan akasya ağacına çarptı. Kazada yaralanan Demirhan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 20.3.2018 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu 20-21 km'leri arasında, Ebru Demirhan (K-25), yönetimindeki GY 747 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Nergisli kavsağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp banket içerisinde bulunan akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.