Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı
Lefkoşa’da bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada araç direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı.
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Lefkoşa’da bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada araç direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı.
Kaza, Halil Mustafa Sokak üzerinde, Majed Rabbuh (E-28), yönetimindeki FN 533 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa Reşat Ebeoğlu Sokağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan 2 nolu evin bahce duvarına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu araçta ve evin bahçe duvarlarında hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.
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