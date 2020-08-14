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Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı

Lefkoşa’da bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada araç direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı.

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Lefkoşa’da bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada araç direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarptı.

Kaza, Halil Mustafa Sokak üzerinde, Majed Rabbuh (E-28), yönetimindeki FN 533 plakalı araç ile kuzeyden güneye doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa Reşat Ebeoğlu Sokağa dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan 2 nolu evin bahce duvarına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu araçta ve evin bahçe duvarlarında hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

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