Yenierenköy’de 85 yaşındaki Fikret Karabudaklı direksiyon başında yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre bu sabah saat 06.30’da aracıyla gittiği sırada rahatsızlandığı düşünülen Karabudaklı, direksiyon hâkimiyetini kaybederek beton sete çarparak durdu. Olay yerinde yaşamını yitiren Karabudaklı’nin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: Bugün saat 06:30 sıralarında, Yenierenköy'de, Şht Kenan Minir Sokak üzerinde, Yenierenköy'de sakin Fikret Karabudaklı (E-85), yönetimindeki DC 481 plakalı araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen rahatsızlanması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak beton sete çarpıp durmuştur. Olay yerinde yaşamını yitiren Fikret Karabudaklı'nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.