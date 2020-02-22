Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: “Vakıflardan 8 aydır randevu alamıyorum”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter: “2020 bütçemiz geçtiğimiz Pazartesi onaylandı. Destek sürecek.” acak”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak: “Karpaz üzerinden siyaset yapmayın”

Dila ŞİMŞEK

Dipkarpaz’da iki sene önce özel gereksinimli çocuklara yönelik başlatılan eğitim projesine, Vakıflar’ın yaptığı maddi destek durdu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak merkezin girdilerinin son üç aydır ödenmediğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Başkan Coşkun, Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi’nin giderlerinin Vakıflar tarafından karşılandığını söyleyerek, aylar önce bunun ‘ansızın ve habersizce’ kesildiğini ifade etti.

Coşkun, 8 aydır Vakıflar’dan randevu alamadığını belirterek, yapılanın ‘siyasi’ bir hareket olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise, bütçelerinin geçtiğimiz Pazartesi onaylandığını söyleyerek, desteğe yakında başlanılacağını söyledi.

2018 yılında Dipkarpaz Belediyesi, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, CTP İlçe Yönetimi ile ortak başlatılan eğitim projesi, dönemin Başbakanı Tufan Erhürman’ın talebiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF tarafından finanse ediliyordu.

Bölgeden, yaklaşık 35-40 özel gereksinimli çocuğun bu merkezde Psikolog, Dil Terapisti, Özel Eğitim Öğretmeni ve Fizyoterapist eşliğinde haftanın 2 günü eğitim aldığı kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF yetkilisine ulaşılamadı.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, çocukların aylardır okula gitmediğini söyleyerek, Karpaz’ın ‘her zamanki gibi yok sayıldığını’ belirtti.

Coşkun: “Vakıflardan 8 aydır randevu alamıyorum”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, 2018’de belediye, CTP ilçe yönetimi ve Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği ile başlatılan projeye, EVKAF’ın maddi destek verdiğini, ancak geçtiğimiz aylarda bu desteğin kesildiğini kaydetti. Konu ile ilgili hiçbir bilgilendirme veya açıklama yapılmadığını belirten Coşkun, “Bu merkez önceden belediye altındaydı. Daha sonra girdilerin Vakıflar tarafından ödenmesine karar verildi. Geçtiğimiz aylarda ise Vakıflar desteğini tamamen kesti. Şimdi çocuklar eğitim almıyor. Vakıflar, Başbakandan daha yetkili… 8 aydır randevu talep ediyorum ve vermiyorlar, bizi tamamen yok sayıyorlar” şeklinde konuştu.

Borak: “Karpaz üzerinden siyaset yapmayın”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, 2018’de özveri ile başlanılan proje ile bölgedeki özel gereksinimli 35-40 çocuğa eğitim verildiğini, hatta bölgedeki diğer çocukların da merkeze gelmeye başladığını söyledi. Üç ay kadar önce, Vakıflar’ın, mali desteği tamamen kestiği için derslerin durduğunu ifade eden Borak, ‘siyaset’ uğruna çocukların heba edildiğini söyledi. “Bu merkeze belediye, derneğimiz ve CTP ilçe yönetimi finans sağlıyordu. Sonrasında dönemin Başbakanı Tufan Hoca, bu sorumluluğun Vakıflar’da olduğunu söyleyince onlar üstlenmişti. Ama son üç aydır finansman tamamen durdu. Sözleşme yapılacak diye o gün bu gün bekledik. Ama çocuklar şu an eğitim görmüyorlar. Diğer okul Ziyamet’te, aileler uzak diye yollayamıyor. Başka çocuklar da gelmeye başlamıştı” dedi.

Benter: “Destek yakında başlayacaktır”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Biz Dipkarpaz’daki merkeze uzun süredir destek veriyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 bütçemiz geçtiğimiz Pazartesi onaylandı. Son aylarda yapılamayan ödemelerin bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Yakın zamanda merkeze desteğimiz devam edecektir. Biz sadece Dipkarpaz’da değil, birçok yerde eğitime ve özel gereksinimli kişilere destek veriyoruz” şeklinde konuştu.