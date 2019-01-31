Dipkarpaz’da çöp yığını

Dipkarpaz ve Erenköy bölgesi arasında bulunan sulak alana atılan çöpleri doğal yaşamı yok ediyor. Birçok ağaç ve hayvanın yaşam alanı olan sulak alanlara bilinçsizce atılan çöpler, hem doğayı hem de hayvanları tehlikeye sürüklüyor. Dipkarpaz; Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, “Burası turizm gelişim alanıdır. Ne yazık ki bilinçsizce yapılan uygulamalar, dökülen çöpler, özel sulak bölgelerini yok ediyor. Burası binbir türlü endemik bitki örtüleri ve hayvanların yaşam alanıdır” şeklinde konuşarak, yapılan tüm uyarılara rağmen bölgeye halen çöp boşaltıldığını iddia ediyor.

Fotoğraf: Fırat Borak