Dipkarpaz - Zaferburnu Anayolu temizlendi

Polis Basın Subaylığı Dipkarpaz - Zaferburnu anayolunda yağış nedeniyle yola akan toprakların belediye ekipleri tarafından temizlendiğini açıkladı.

Yolun yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu.

SAAT: 14.40

Polis Basın Subaylığı, Dipkarpaz - Zaferburnu Anayolu 1-2 kilometreleri arasında aşırı yağış nedeniyle toprak kayması olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, toprak kayması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

Bu arada bölgede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 37 kilogram ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 37 kg/m², Çamlıbel 21 kg/m², Dipkarpaz 19 kg/m², Yenierenköy 15 kg/m², Selvilitepe 14 kg/m², Sipahi 11 kg/m², Karaoğlanoğlu 10 kg/m², Akıncılar 8 kg/m², Akdeniz 7 kg/m², Çayönü, Kaleburnu, Alsancak 5 kg/m², Mağusa, Beyarmudu, Salamis, Ziyamet, Kantara 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.