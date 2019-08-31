Dipkarpaz - Yenierenköy yolunda trafik kazası

Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Griyagus Zahariva HARPA (E-33) yönetimindeki KMQ 772 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Ayteriso mevkiinde yolu geçmekte olan başıboş koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, 3 koyun öldü.

Polis basın subaylığından yapılan açılama:

Bugün saat 19:40 sıralarında, Dipkarpaz - Yenierenköy Anayolu üzerinde, Griyagus Zahariva HARPA (E-33) yönetimindeki KMQ 772 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Ayteriso mevkiinde yolu geçmekte olan başıboş koyun sürüsüne çarpmıştır. Kaza sonucu 3 koyun olay yerinde telef olurken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Griyagus Zahariva HARPA ile motokislette yolcu olarak bulunan Ali KABA (E-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.