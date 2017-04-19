Dipkarpaz Ortaokulu’nda öğrenim gören 12 yaşındaki isimlerinin baş harfleri D.E ile T.G olan 2 öğrencinin okul müdürü Mehmet Özişlek tarafından darp edildiği iddia edildi.

Bugün yaşanan olay sonrasında her iki çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.

Polisin okul müdürü Özişlek’e ‘darp’ davası okuduğu öğrenildi.

Ailelerin, çocuklar ile ilgili darp rapor aldığı, konunun Eğitim Bakanlığı’nın da bilgisinde olduğu da belirtildi.

Görüş almak için aradığımız okul müdürü Mehmet Özişlek’e ise ulaşılamadı.

Haberin ayrıntıları yarın YENİDÜZEN’de…