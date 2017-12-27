CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Dipkarpaz’da yurttaşlarla kucaklaştı. Köy kahvesinde düzenlenen halk toplantısında CTP’li heyet yoğun ilgiyle karşılandı. Erhürman konuşmasında Dipkarpaz için büyük hayalleri olduğunu söyledi. Haysiyet, adalet, üretim ve hizmetin hakim olacağı yeni hükümet döneminde ülkenin kalkınması için topyekûn bir mücadele çağrısı yapan Erhürman, “Halkın temsilcileri CTP’de buluştu. Sorunları da çareleri de çok iyi biliyoruz. Dersimizi iyi çalıştık. Bu düzeni biz değiştireceğiz” dedi. Halktan, parti programlarına ve kadrolarına göre oy kullanmalarını isteyen Erhürman, iktidar için tam yetki istedi. Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Erhürman’a vatandaşlar, ülkenin umudu olduğunu, kendisini başbakan görmeyi çok istediklerini ve dürüst, çalışkan insanların yönetime gelmesini dilediklerini belirtti.

DİPKARPAZ GENÇLERİ BÖLGEDE KÖK SALACAK

Genel Başkan Erhürman, bölgede yapılacaklar hakkında bilgi verdiği konuşmasında “biz istiyoruz ki bu bölgede üç önemli ekonomik faaliyetin üçü de birlikte yürütülsün. İstiyoruz ki bu bölgede yapılacak yeni imar planıyla bu bölge alternatif turizm dediğimiz, 5 yıldızlı otellerin değil, butik ve küçük otellerin olduğu turizm modeline açılsın. Bu bölgede tarım tekrardan canlansın. Eşekler sorunu, eşeklere de tarıma da zarar vermeyecek şekilde çözülsün” dedi. Bölgede üniversite bölümleri açılması gerektiğini de belirten Erhürman, yeni dönemde ekonominin canlanması için gerekli tüm programların hazır olduğunu söyledi. Erhürman şöyle konuştu:

“Bu bölgenin gençleri bu bölgede kök salsın. Zengin kültürü bu bölgeye turist çekmemize yeterlidir. Bölgede 5 yıldızlı otellerle kitle turizmi değil, kültür turizmi, gastronomi turizmi ve Eko-Agro turizm yapılacak.Dipkarpaz ve Kaleburnu alternatif turizmden kazanacak.Dipkarpaz mührü tarım, turizm ve eğitime vuracak”

GENÇLERİ TURİZM ALANINA GİRİŞİM YAPMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ

Bu bölgedeki gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Erhürman, tek tek girişim yapılabileceğini ama bir araya gelip güçlerini birleştirirlerse daha yüksek oranda yardımla teşvik alacaklarını söyledi. Erhürman, “UBP-DP iktidarının olduğu 20 ayda TC bize 513 milyon lira ayırdı ama bunlar sadece 157 milyonunu kullandı. Geri kalan para kullanılamadı. Reform desteği olarak da TC’nin bize ayırdığı para 540 milyon lira. Bunun tek bir kuruşunu kullanamadılar. Çünkü tek bir reform bile yapmadılar. Bu reformlar hangi reformlardı? Kendilerinin biz hükümetten gider gitmez TC ile imzaladıkları mali protokolde ‘yapacağız’ diye söz verdikleri reformlardı. Yani TC’den buraya gelip de kullanılamayan 900 milyon lira var. Biz bu 900 milyon ile Bafra’dan Dipkarpaz’a kadar olan bölgede tarımı ve alternatif turizmi teşvik edebilirdik. Bu bölgede tamamlanamayan yükseköğretim yatırımlarını da tamamlayabilirdik” dedi.