“Diomidis Sokağı’nda bir evin avlusuna bir Kıbrıslıtürk veya Türkiyeli asker gömülmüştü…”

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

Bir Kıbrıslırum okurumuz şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

“Yazdıklarınızı sürekli okumaktayım ve sizi takip etmekteyim. Yaptığınız işin bütün Kıbrıs için, bütün Kıbrıslılar için çok iyi bir iş olduğu kanaatindeyim… Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum.

Ben de tanık olduğum bir konuşmayı size aktarmak istiyorum. Bu konuşmada bazı bilgiler vardı ve belki bu konuda araştırma yapmak istersiniz.

Buna göre, İngiliz Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgedeki Dimidis Sokağı’nda bir evin avlusuna bir Kıbrıslıtürk veya Türkiyeli askerin gömülmüş olduğu anlatılmaktadır. Bu bölgede kazı yürütülmüş müdür? Sözkonusu “kayıp” şahıs bulunmuş mudur? Bu konuyu araştırıp beni de bilgilendiriniz lütfen…”

Bu okurumuza vermiş olduğu bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu konuda araştırma yürüteceğiz ve elimizdeki mevcut bilgilerle bu yeni bilgileri de karşılaştırarak bir sonuca varmaya çalışacağız… Bu konuda Kayıplar Komitesi yetkililerini de araştırma yapmaya davet ediyoruz…

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden “kayıplar”la ilgili çalışmalarımız nedeniyle plaket…

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, geçtiğimiz Cumartesi günü (28 Şubat 2020), “kayıplar”la ilgili çalışmalarımız nedeniyle bize bir plaket takdim etti. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan dernek lokalinde bize bir teşekkür plaketi sunarken, dernek yetkililerinden Ersoy Taluğ ve Reyhan Kişmir de hazır bulundu. Plakette şöyle yazıyordu:

“Ülkemizde sosyal sorumluluk bilinci içinde kayıp şahısların bulunmasında göstermiş olduğu özverili çalışma ve yapmış olduğu katkılarından dolayı araştırmacı yazar Sayın Sevgül Uludağ'a Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olarak teşekkür ederiz.”

Bizim için sürpriz olan bu hareket nedeniyle biz de Gürsel Benan’a teşekkür ederiz.

İKİ KİTAP…

Kıbrıs’ın geçmişiyle ilgili Derviş Özer ve Ulus Irkad’dan yeni kitaplar…

Kıbrıs’ın anlatılmamış geçmişiyle ilgili iki yeni kitap, raflarda yerini alıyor… KHORA Yayınları arasında yayımlanan iki yeni kitabı kaleme alanlar, Dr. Derviş Özer ve Ulus Irkad… Bu sayfalarda her ikisinin de çok değerli araştırmalarını ve harika yazılarını yıllardır paylaşıyoruz… Dr. Derviş Özer’in "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs" başlıklı kitabında bulunan öykülerin bir kısmı gazetemiz YENİDÜZEN’de, “Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler” başlıklı bu sayfalarımızda yayımlanmıştı… Şimdi bu yeni kitabı merakla okuyacağız…

KHORA Yayımları arasında bugünlerde çıkacak olan bir diğer kitap ise araştırmacı yazar Ulus Irkad’ın “Gelibolu’dan Stalag’a, İki Dünya Savaşı’nda Kıbrıs” başlığını taşıyor… Irkad’ın bu kitabını da büyük bir merakla bekliyoruz…

UNUTTURULMUŞ YILLAR…

Ulus Irkad’ın yeni kitabıyla ilgili olarak Khora’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ulus Irkad, bu kitabında ülkemizin ve insanlarının 20. yüzyılın ilk yarısında yaşadıklarına ışık tutuyor, iki dünya savaşında Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların başından geçenleri dile getiriyor.

Kitapta İkinci Dünya Savaşı’na katılan Elen ve Türk, kadın ve erkek çok sayıda Kıbrıslının faşistlere ve Nazilere karşı bilfiil mücadele ettiklerine tanıklık edeceksiniz. İttihat ve Terakki’nin kuruluşu ve Kıbrıs’taki örgütlenmesi, Çanakkale Savaşı, Kıbrıs’ta esir tutulan Osmanlı askerleri, Kıbrıslıların savaşta yaşadıkları, Yunanistan’daki Partizan savaşları ve Kıbrıs’ın İtalyan ve Alman uçakları tarafından bombalanışı dâhil olmak üzere, tarihimizin pek çok satır başından kesitler bulacaksınız.

Kitapta konu alınan yaşamların, bazen esaret altına alınsa da her zaman özgürlüğün ışığını arayan yaşamlar olduğunu göreceksiniz.

Yazarın da ifade ettiği üzere, o yıllar büyük ölçüde unutulmuş yıllardır. Hatta belki de bilinçli olarak unutturulmuş yıllar...”

SÖZDEN YAZIYA KIBRIS…

Khora’dan Dr. Derviş Özer’in kitabıyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şöyle deniliyor:

“Derviş Özer'in kaleme aldığı "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs" adlı kitap Khora Yayınlarından çıktı. Yazarın "Kıbrıs’tan onlarca kişiyle görüştüm, telefonlaştım. Dedemin anlattığı hikâyelerin Kıbrıs’ın gerçekleri olduğunu gördüm ve aklımda kalanları, biraz da araştırarak, süsleyerek, başkaları ile de konuşarak, çoğaltarak yazmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnanıyorum ki siz de bunları okuyunca birçoğunu hatırlayacaksınız ve yüzünüzde bir gülümseme oluşacak, yeni hikâyeleri bekleyeceksiniz veya yeni hikâyeleri siz çocuklarınıza gülümseyerek anlatacaksınız" sözleriyle okura sunduğu kitapta tarihimizden kesitler aktarılmakta.

"Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs", bir kısmı Yenidüzen gazetesinde yayımlanmış olan bilgi verici araştırma yazılarından oluşuyor. Kuru üzümlü ekmek yıllarından Gavur İmam isyanına, Linobambakilerden maden grevine değin pek çok olayın hikayemsi bir dille anlatıldığı kitap, sözlü tarihimizi bilgi, belge ve fotoğraflarla destekleyerek yazıya dökmesi anlamında da önem taşımakta.

Sifa Alcicioglu'nun yayına hazırladığı kitabın kapak tasarımını Cemre Özer, sayfa tasarımını ise Mustafa Batak gerçekleştirdi. Khora Yayınevi'nin 72. kitabı olan 180 sayfalık eser 25TL olarak raflardaki yerini aldı.

Tarihimizin ve kültürümüzün giderek kaybolduğu günümüzde, değerlerimize, sözcüklerimize, yaşantımıza sahip çıkmak daha da büyük bir önem kazanıyor. “Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs”, afyon hamuru emdirilen bir halkın çocuklarının hikayesidir.

Anlatılan bizim hikayemizdir...

“İşte biz ağzımıza verilen afyon hamurunu emdik ve uyuduk. Afyonun etkisinde uysal bir çocuk olarak büyüdük. Ne isterlerse yaptık. İstedikleri gibi yönettiler, aç bıraktılar, boyunduruk altında tuttular, savaştırdılar, kan döktürdüler, sizi biz kurtardık, büyüttük, sizi biz devlet yaptık dediler inandık. Ama afyon hamurunun etkisi yavaş yavaş geçiyor. Kim kimi devlet yapmış, kim kim için kan dökmüş artık biliniyor. Uyuyan çocuklar, afyonun etkisinden çıkıyor.”